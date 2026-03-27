Cáncer de colon: campaña que este domingo puede salvarle la vida a más de uno
Este domingo, médicos, alumnos y expacientes del Hospital Marcial Quiroga estarán en la etapa de ciclismo del Ironman para concientizar sobre la prevención del cáncer de colon, el segundo tumor más frecuente del país.
El domingo San Juan será escenario del Ironman, una de las competencias de resistencia más exigentes del mundo. Miles de personas en las calles, atletas de alto nivel y una ciudad en modo deporte. Ese contexto, que podría parecer ajeno a la medicina, fue el que eligió el doctor Carlos Funes para llevar un mensaje que va mucho más allá de la largada y la meta.
Funes es médico cirujano del Hospital Marcial Quiroga y docente de la Universidad Católica de Cuyo. Todos los años, el 31 de marzo, encabeza una campaña de prevención de cáncer de colon en la puerta del hospital. Este año decidió adelantarla y aprovechar la masividad del Ironman para llegar a más gente.
"Hemos decidido adelantar el día del evento y ocupar la carrera de este domingo como un momento importante para transmitir a la comunidad la importancia de la prevención del cáncer de colon", explicó el médico.
La jornada se desarrollará frente al Hospital Marcial Quiroga, durante la etapa de ciclismo de la competencia. Médicos, alumnos de la facultad y expacientes que padecieron o padecen cáncer de colon estarán presentes con pancartas, globos y cintitas, alentando a los corredores y distribuyendo información a los espectadores.
"Vamos a estar en un clima agradable, transmitiendo información para todos", anticipó Funes. La presencia de expacientes es uno de los puntos más poderosos de la iniciativa: son ellos quienes pueden contar en primera persona lo que significa un diagnóstico tardío y lo que cambia cuando la enfermedad se detecta a tiempo.
Los números que preocupan
El cáncer colorrectal es el segundo tumor más frecuente en Argentina, después del cáncer de mama en mujeres y de próstata en hombres. Según los últimos datos disponibles, correspondientes al año 2020, se registran alrededor de 15.895 nuevos casos por año en el país. Eso equivale a 43 diagnósticos por día y representa el 12,1% de todos los cánceres.
La enfermedad se origina, en más del 80% de los casos, a partir de un pólipo o adenoma: un crecimiento anormal de células que puede evolucionar lentamente durante más de diez años antes de convertirse en cáncer. Esa lentitud, paradójicamente, es también una oportunidad: si se detecta en ese período, el tratamiento es mucho más efectivo.
A partir de los 50, pero no solo
El doctor Funes fue claro respecto a quiénes deben hacerse los controles. "La idea es estimular a todo paciente mayor de 50 años que no tenga síntomas. Ese es el mejor paciente: que solamente tenga 50 años para realizarse el estudio", subrayó.
Los síntomas más frecuentes del cáncer de colon son el sangrado al evacuar, la pérdida de peso y la disminución del apetito. Sin embargo, el médico advirtió que esperar a tenerlos para consultar es un error: cuando aparecen, la enfermedad puede estar en una etapa avanzada.
Además, aclaró que si bien la franja de mayor riesgo arranca a los 50, la enfermedad también se está detectando en pacientes más jóvenes que tienen antecedentes familiares. "Si lo tiene el padre, la madre, un hermano o un tío, hay que consultar antes", remarcó.
El control recomendado es sencillo, rápido y accesible. No hay excusa para postergarlo, aunque Funes reconoce que muchas personas lo hacen. "Muchas personas aún postergan los controles por falta de información, temor o dificultades de acceso. Sin embargo, con chequeos periódicos y mayor conciencia sobre la prevención, el cáncer de colon es uno de los tumores que más posibilidades tiene de detectarse a tiempo y tratarse con éxito", advirtió.
Este domingo, mientras los atletas del Ironman empujan sus límites físicos en las calles de San Juan, un grupo de médicos va a recordarle a quienes miran que cuidar el cuerpo no empieza ni termina en el deporte. A veces empieza en un turno médico que se viene postergando hace demasiado tiempo.