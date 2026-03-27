Cáncer de colon: campaña que este domingo puede salvarle la vida a más de uno

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Quiénes van a estar y qué van a hacer

La jornada se desarrollará frente al Hospital Marcial Quiroga, durante la etapa de ciclismo de la competencia. Médicos, alumnos de la facultad y expacientes que padecieron o padecen cáncer de colon estarán presentes con pancartas, globos y cintitas, alentando a los corredores y distribuyendo información a los espectadores.

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"Vamos a estar en un clima agradable, transmitiendo información para todos", anticipó Funes. La presencia de expacientes es uno de los puntos más poderosos de la iniciativa: son ellos quienes pueden contar en primera persona lo que significa un diagnóstico tardío y lo que cambia cuando la enfermedad se detecta a tiempo.

Los números que preocupan

El cáncer colorrectal es el segundo tumor más frecuente en Argentina, después del cáncer de mama en mujeres y de próstata en hombres. Según los últimos datos disponibles, correspondientes al año 2020, se registran alrededor de 15.895 nuevos casos por año en el país. Eso equivale a 43 diagnósticos por día y representa el 12,1% de todos los cánceres.

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La enfermedad se origina, en más del 80% de los casos, a partir de un pólipo o adenoma: un crecimiento anormal de células que puede evolucionar lentamente durante más de diez años antes de convertirse en cáncer. Esa lentitud, paradójicamente, es también una oportunidad: si se detecta en ese período, el tratamiento es mucho más efectivo.

A partir de los 50, pero no solo

El doctor Funes fue claro respecto a quiénes deben hacerse los controles. "La idea es estimular a todo paciente mayor de 50 años que no tenga síntomas. Ese es el mejor paciente: que solamente tenga 50 años para realizarse el estudio", subrayó.

Los síntomas más frecuentes del cáncer de colon son el sangrado al evacuar, la pérdida de peso y la disminución del apetito. Sin embargo, el médico advirtió que esperar a tenerlos para consultar es un error: cuando aparecen, la enfermedad puede estar en una etapa avanzada.

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Además, aclaró que si bien la franja de mayor riesgo arranca a los 50, la enfermedad también se está detectando en pacientes más jóvenes que tienen antecedentes familiares. "Si lo tiene el padre, la madre, un hermano o un tío, hay que consultar antes", remarcó.

El control recomendado es sencillo, rápido y accesible. No hay excusa para postergarlo, aunque Funes reconoce que muchas personas lo hacen. "Muchas personas aún postergan los controles por falta de información, temor o dificultades de acceso. Sin embargo, con chequeos periódicos y mayor conciencia sobre la prevención, el cáncer de colon es uno de los tumores que más posibilidades tiene de detectarse a tiempo y tratarse con éxito", advirtió.

Este domingo, mientras los atletas del Ironman empujan sus límites físicos en las calles de San Juan, un grupo de médicos va a recordarle a quienes miran que cuidar el cuerpo no empieza ni termina en el deporte. A veces empieza en un turno médico que se viene postergando hace demasiado tiempo.

Por Gabriel Rotter.