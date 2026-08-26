EN VIVO: River va por la clasificación ante Independiente Santa Fe

Para la revancha, Coudet recuperará a Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Sebastián Driussi, tres futbolistas que no estuvieron en Colombia. Los laterales volverán al equipo y Driussi aparece como una de las alternativas para el ataque.

La probable formación de River vs. Independiente Santa Fe, por la Copa Sudamericana

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Tomás Galván, Ángel Correa, Thiago Almada; y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

La probable formación de Independiente Santa Fe vs. River, por la Copa Sudamericana

Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Kevin Balanta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Alexis Zapata; Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

Del otro lado estará un Santa Fe que consiguió sostener el cero en Bogotá y sabe que cualquier empate con goles lo favorecerá. El ganador de la serie enfrentará a Vasco da Gama en los cuartos de final.

River vs. Independiente Santa Fe: todos los datos

Competencia: Copa Sudamericana, octavos de final – vuelta.

Copa Sudamericana, octavos de final – vuelta. Hora: 21.30.

21.30. Estadio: Monumental.

Monumental. Ida: Independiente Santa Fe 0-0 River.

Independiente Santa Fe 0-0 River. TV: ESPN.

ESPN. Árbitro: Esteban Ostojich.

Esteban Ostojich. Próximo rival: Vasco da Gama, si River logra avanzar.

River necesita ganar para evitar una definición por penales. Una derrota lo dejará afuera y pondrá al ciclo de Coudet frente a un escenario límite.