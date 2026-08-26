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EN VIVO: River va por la clasificación ante Independiente Santa Fe

River recibe a Independiente Santa Fe desde las 21.30 por la vuelta de los octavos de la Sudamericana. Tras el 0-0 en Bogotá, el equipo de Coudet necesita avanzar para tomar aire en medio de una profunda crisis de resultados.

River afrontará este miércoles una de las noches más importantes de su semestre. Desde las 21.30, recibirá a Independiente Santa Fe en el Monumental por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, después del 0-0 en Bogotá.

La clasificación no es el único objetivo. Eduardo Coudet llega al partido con su continuidad seriamente condicionada: el equipo apenas consiguió una victoria en sus últimos partidos y una eliminación internacional podría precipitar el final de su ciclo.

River viene de desperdiciar una ventaja de 2-0 ante Vélez y terminar empatando 2-2 en el Monumental. Antes había quedado eliminado de la Copa Argentina y atraviesa un complicado Torneo Clausura. Por eso, la Sudamericana aparece como la principal oportunidad para cambiar el clima.

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Para la revancha, Coudet recuperará a Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Sebastián Driussi, tres futbolistas que no estuvieron en Colombia. Los laterales volverán al equipo y Driussi aparece como una de las alternativas para el ataque.

La probable formación de River vs. Independiente Santa Fe, por la Copa Sudamericana

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Tomás Galván, Ángel Correa, Thiago Almada; y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

La probable formación de Independiente Santa Fe vs. River, por la Copa Sudamericana

Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Kevin Balanta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Alexis Zapata; Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

Del otro lado estará un Santa Fe que consiguió sostener el cero en Bogotá y sabe que cualquier empate con goles lo favorecerá. El ganador de la serie enfrentará a Vasco da Gama en los cuartos de final.

River vs. Independiente Santa Fe: todos los datos

  • Competencia: Copa Sudamericana, octavos de final – vuelta.
  • Hora: 21.30.
  • Estadio: Monumental.
  • Ida: Independiente Santa Fe 0-0 River.
  • TV: ESPN.
  • Árbitro: Esteban Ostojich.
  • Próximo rival: Vasco da Gama, si River logra avanzar.

River necesita ganar para evitar una definición por penales. Una derrota lo dejará afuera y pondrá al ciclo de Coudet frente a un escenario límite.

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