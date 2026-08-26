EN VIVO: River va por la clasificación ante Independiente Santa Fe

Para la revancha, Coudet recuperará a Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Sebastián Driussi, tres futbolistas que no estuvieron en Colombia. Los laterales volverán al equipo y Driussi aparece como una de las alternativas para el ataque.
La probable formación de River vs. Independiente Santa Fe, por la Copa Sudamericana
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Tomás Galván, Ángel Correa, Thiago Almada; y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
La probable formación de Independiente Santa Fe vs. River, por la Copa Sudamericana
Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Kevin Balanta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Alexis Zapata; Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.
Del otro lado estará un Santa Fe que consiguió sostener el cero en Bogotá y sabe que cualquier empate con goles lo favorecerá. El ganador de la serie enfrentará a Vasco da Gama en los cuartos de final.
River vs. Independiente Santa Fe: todos los datos
- Competencia: Copa Sudamericana, octavos de final – vuelta.
- Hora: 21.30.
- Estadio: Monumental.
- Ida: Independiente Santa Fe 0-0 River.
- TV: ESPN.
- Árbitro: Esteban Ostojich.
- Próximo rival: Vasco da Gama, si River logra avanzar.
River necesita ganar para evitar una definición por penales. Una derrota lo dejará afuera y pondrá al ciclo de Coudet frente a un escenario límite.