Las Águilas afrontan este jueves una prueba decisiva en los World Skate Games 2026. Desde las 20, la Selección argentina femenina de hockey sobre patines se medirá ante Chile en el SND Arenita de Asunción, con el objetivo de conseguir la clasificación a las semifinales del torneo.
EN VIVO: Las Águilas le ganan 3-0 a Chile en busca de las semis
La Selección argentina femenina de hockey sobre patines enfrenta a Chile desde las 20, en un partido clave para meterse entre las cuatro mejores de los World Skate Games 2026. Canal 8 transmite en vivo desde Paraguay.