El video del argentino que saltó de un acantilado y murió en Hawaii

Luego de que se conociera la triste noticia, un usuario de redes sociales publicó el video que muestra cuando Bordieu se tiró al mar desde el acantilado: “Día triste en Spitting Cave, donde un hombre saltó y no resurgió. Los otros hombres con los que estaba intentaron encontrarlo, pero no tuvieron éxito debido a que no tenían una máscara para ver”.

Santiago Bordieu.png

El trágico episodio sucedió en medio de las vacaciones de verano que Bordieu disfrutaba con sus amigos en las playas paradisíacas de Hawaii. Este fin de semana, y como parte de la experiencia, el joven saltó desde un acantilado, pero sufrió un accidente y murió.