El sanjuanino Manuel Cúneo jugará el Rugby Championship M20

Nicolás Fernández Miranda, head coach de Los Pumitas, citó a los siguientes 31 jugadores: Jeremy Annand (Belgrano Athletic, Buenos Aires); Luciano Avaca (Tala RC, Córdoba); Bautista Benavides (Sante Fe RC, Santa Fe); Nicolás Cambiasso (Buenos Aires, Buenos Aires); Basilio Cañas (CAE, Entre Ríos); Fabrizio Cebron (Regatas, Buenos Aires); Pedro Coll (Tigres, Salta); Manuel Cúneo Camargo (San Juan RC, San Juan); Tomás Dande (Huirapuca, Tucumán); Álvaro Degrati (Atlético del Rosario, Rosario); Benjamín Farías Cerioni (Universitario, Tucumán); Ramón Fernández Miranda (Hindú, Buenos Aires); Manuel Gianantonio (Tala RC, Córdoba); Constantino Keller (Córdoba Athletic, Córdoba); Benjamín Ledesma Arocena (SIC, Buenos Aires); Franco Marizza (Paraná Rowing, Entre Ríos); Federico Narváez (Atlético del Rosario, Rosario); Benjamín Ordiz (Los Caranchos, Rosario); Joaquín Pascual Viale (Alumni, Buenos Aires); Simón PFister (CRAI, Santa Fe); Juan Preumayr (Jockey, Rosario); Bautista Quiroga Miguens (CUBA, Buenos Aires); Bautista Salinas Mallea (Los Tordos, Mendoza); Federico Serpa (Los Tordos, Mendoza); Jerónimo Sorondo (Belgrano Athletic, Buenos Aires); Mateo Tanoni (Jockey, Rosario); Germán Tello Fredes (Marista, Mendoza); Federico Torre (Córdoba Athletic, Córdoba); Laureano Valle (Mendoza RC, Mendoza); e Ignacio Zabella (Universitario RC, Rosario).