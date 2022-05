El sanjuanino Facundo Della Motta quedó entre los 20 mejores

Con lo experimentado en entrenamientos, el sanjuanino salió a clasificar en el último cuarto, logrando el segundo mejor tiempo de su grupo, y quedándose con el puesto 20º con un tiempo de 1:46,917 a solo 602 milésimas de la pole, lo que marca lo ajustado de los registros de clasificación, que encerraron a 28 pilotos con una diferencia de un segundo.

"Puesto 20 a 6 décimas, lamentablemente no fue la vuelta ideal, podríamos haber mejorado 2 décimas que nos hubiera posicionado más adelante con el equipo, pero conforme. Lamentablemente decidimos enfriar dos vueltas y no se pudo aprovechar el tiempo porque se bajó la bandera a cuadros para el segundo intento.” comentó Facundo al finalizar la clasifica, no siempre conforme con lo logrado, y aspirando siempre a más.

"Mañana cuento con un buen auto para avanzar y ojalá tengamos un buen domingo con el equipo A&P” ratificó el sanjuanino el buen potencial de la Dodge, que lo tendrá largando la segunda serie desde el 7º puesto, carrera a disputarse a las 10:05 hs, mientras que la final largará a las 13:15 hs televisada en vivo a través de la TV Pública.