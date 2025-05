El preocupante mensaje de Colapinto, tras la clasificación: "Hay que entender más los autos"

Al argentino de 21 años se le dificultó el circuito con los neumáticos blandos: "Con la goma media si seguía haciendo vueltas hubiera mejorado más. Teníamos mucha nafta e hice casi el mismo tiempo con la goma blanda, que cada vez que la pongo me voy para atrás y no entiendo por qué la sobrecaliento mucho, es muy difícil en tracción el auto. No tracciona, no salgo de las curvas lentas y se siente muy duro cuando voy por arriba de un piano, de un pozo, de un bache, siempre el auto se empieza a descolocar y sigue saltando".

"Perdemos mucho grip en curvas lentas y no se siente rígido, como que la goma de delante no muerde en la mitad de curva. Después, cuando acelero, es como que la goma atrás está en el aire también, mucho wheelspin. Con la goma media me sentí mucho más cómodo. Hay que entender un poco más el auto, hay que entender un poco más qué podemos mejorar porque creo que los autos están complicados. No está siendo nuestro circuito ni nuestro finde", agregó el pilarense.