El Nacional de Judo 2025 comenzará este jueves en el Cantoni

La entrada será libre y gratuita. Desde las 9 de la mañana y hasta la tarde, el público podrá disfrutar de combates de alto nivel en las categorías Juveniles, Cadetes, Junior (Novicios y Graduados) y Senior, además de la participación de atletas con síndrome de Down, que una vez más demostrarán que el judo es inclusión, esfuerzo y superación.

Uno de los momentos más esperados será la Ceremonia Inaugural, prevista para la tarde del sábado 11 de octubre, antes del bloque de finales de la categoría Senior. El acto contará con la presencia de autoridades de la CAJ, dirigentes provinciales y locales, y promete ser una celebración representativa del crecimiento sostenido del judo argentino en los últimos años.