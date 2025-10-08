Una vez más, San Juan será sede de un gran evento nacional en este caso el gran cierre de año del judo argentino. Del 9 al 12 de octubre, la provincia tendrá una nueva edición del Campeonato Nacional de Judo, que cerrará el año calendario de la Confederación Argentina de Judo (CAJ). Durante cuatro días, más de 1500 judokas estarán compitiendo representando a 25 federaciones provinciales, acompañados de sus familias, entrenadores y público de todo el país.
El Nacional de Judo 2025 comenzará este jueves en el Cantoni
Más de 1500 judokas de todo el país participarán del 9 a 12 de octubre del Campeonato Nacional. Será en el estadio Aldo Cantoni con entrada libre y gratuita.