El Mundial 2026 estrenará los cambios del formato de competencia

El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones y eso obligó a cambiar el formato. Los terceros de los grupos podrán clasificar y habrá 16avos de final.

El próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 será único y novedoso, por ser el de mayor cantidad de países y partidos en la historia: 104 encuentros entre 48 participantes. Contará con 12 grupos, mientras que anteriormente eran ocho.

Además, se agregará una nueva instancia, los dieciseisavos de final, y clasificarán los dos primeros de cada zona, mientras que también accederán a la fase eliminatoria los ocho mejores terceros.

El próximo Mundial de 2026 entrará en la historia por, además de ser el primero organizado en tres países, por la amplia cantidad de novedades que se introducirán en su formato.

Las mismas serán regidas por un cambio en la cantidad de equipos participantes, que salta de 32 a 48, y su consiguiente aumento de cupos, en los que los equipos asiáticos y africanos fueron beneficiados: Asia pasó de tener cuatro plazas directas a ocho y África de cinco a nueve. Además, Conmebol dejará de tener 4 para tener seis y la UEFA ya no tendrá 13, sino que 16 lugares directos, mientras que Oceanía pasó de no tener plazas directas a tener una.

Por último, en cuanto al repechaje, todas las confederaciones mantuvieron sus únicos cupos excepto dos: África, que pasó de no tener a contar con uno, y Europa, que no tiene acceso a la repesca.

Otra serie de cambios se da en los grupos. En cuanto al sorteo, organizado en los tradicionales cuatro bombos, se configuró que España y Argentina, 1 y 2 en el Ranking FIFA, no puedan cruzarse hasta la final. Lo mismo ocurre con Francia e Inglaterra, 3 y 4 en el listado oficial de selecciones.

Con la idea de mantener los grupos de cuatro equipos, descartando una opción de hacer zonas de tres, la cantidad de secciones lógicamente aumentó, de ocho a 12, y su método de clasificación lo hizo también: en el nuevo formato accederán a 16avos los dos primeros, además de los ocho mejores terceros.

Una vez culminada la fase de grupos, el próximo Mundial agregará una ronda extra, los dieciseisavos de final, por lo que a partir de ahora habrá que jugar ocho partidos para ser campeón, cinco de ellos con calidad de eliminatoria.

