El ministro de Deportes de Irán puso en duda la presencia en el Mundial

“Debido a las maliciosas medidas tomadas contra Irán, nos vimos obligados a librar dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros compatriotas fueron asesinados. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”, sentenció Donyalami.

Si bien la decisión no es definitiva, todo indica que Irán no participará del Mundial 2026, por lo que la FIFA tendrá que decidir qué hacer para cubrir su ausencia.

Además, todos los partidos de Irán en la fase de grupos del Mundial, que serán ante Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, serán en Estados Unidos, lo que complica aún más su participación.

Por otra parte, el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, también puso sobre la mesa la posibilidad de ausentarse: “¿Qué persona sensata enviaría a su selección nacional a Estados Unidos si el Mundial fuera tan político como lo fue en Australia?”.

Esta referencia de Taj se debe a lo ocurrido durante la Copa Asiática en Australia, donde seis jugadoras iraníes decidieron quedarse en dicho país al recibir visas humanitarias por parte del Gobierno después de negarse a cantar el himno.

Trump e Infantino: “Irán es bienvenido en el Mundial”

Trump - Infantino

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la selección nacional de Irán será bienvenida a competir en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, según el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Infantino indicó en redes sociales que se reunió con Trump el martes por la noche para hablar sobre los preparativos para la próxima Copa Mundial, que será organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México de junio a julio.

"Esta noche me reuní con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para hablar sobre el estado de los preparativos para la próxima Copa Mundial de la FIFA y la creciente emoción que genera el inicio de la competición en tan solo 93 días", escribió Infantino.

Añadió que ambos también conversaron sobre la situación actual en Irán y el hecho de que la selección iraní ya se haya clasificado para el torneo.

"Durante las conversaciones, el presidente Trump reiteró que la selección iraní es, por supuesto, bienvenida a competir en el torneo en Estados Unidos", declaró Infantino. "Ahora más que nunca, necesitamos un evento como la Copa Mundial de la FIFA para unir a la gente", añadió.