El emotivo spot de Coca Cola para el Mundial con Scaloni como protagonista

Embed - Ataque Futbolero on Instagram: "Espectacular spot de @cocacolaar para la Copa del Mundo, con Lionel Scaloni en modo actor… “No vamos a ir a ganarla. Vamos a ir a defenderla”. Cinema. " View this post on Instagram

"Ya no somos los mismos de hace cuatro años, sepamos todos que no vamos a ir a ganarla", advierte Scaloni, lo que genera decepción y bronca entre los hinchas. Sin embargo, de inmediato aclara: "Vamos a ir a defenderla, y la vamos a defender con la misma ilusión con la que la ganamos".

En ese sentido, el entrenador pide proteger el título "juntos" y agrega: "Como solo nosotros sabemos hacerlo. Como defendemos un resultado, a un amigo o a la historia".

"Lloremos de felicidad en el trabajo, suframos juntos en cada bar, saltemos con locura en todas las esquinas, y defendamos entre todos eso que nadie en el mundo jamás entendería. Argentina no es un sentimiento, son todos", concluye el spot.

La Albiceleste integrará el Grupo J de la Copa del Mundo junto a Argelia, Austria y Jordania, equipos con los que se enfrentará el 16, 22 y 27 de junio, respectivamente.