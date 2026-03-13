A apenas tres meses del inicio del Mundial 2026, Coca-Cola se encargó de alimentar la cuenta regresiva con un emotivo spot que tiene a Lionel Scaloni como protagonista, quien asegura, en alusión a la preciada copa: "No vamos a ir a ganarla, vamos a defenderla".
El emotivo spot de Coca Cola para el Mundial con Scaloni como protagonista
En plena cuenta regresiva para la competencia futbolística más importante del planeta, la compañía de bebidas lanzó un anuncio en el que el entrenador de la Selección argentina deja un sentido mensaje a los hinchas.