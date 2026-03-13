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El emotivo spot de Coca Cola para el Mundial con Scaloni como protagonista

En plena cuenta regresiva para la competencia futbolística más importante del planeta, la compañía de bebidas lanzó un anuncio en el que el entrenador de la Selección argentina deja un sentido mensaje a los hinchas.

A apenas tres meses del inicio del Mundial 2026, Coca-Cola se encargó de alimentar la cuenta regresiva con un emotivo spot que tiene a Lionel Scaloni como protagonista, quien asegura, en alusión a la preciada copa: "No vamos a ir a ganarla, vamos a defenderla".

En medio de la fiebre por la competencia que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio, la compañía de bebidas lanzó este viernes un anuncio en el que, entre flashes, el entrenador de la Selección argentina se dirige hacia una conferencia de prensa previa al torneo.

"Sí, hola Lionel, te quería preguntar, ¿cómo se están preparando para ganar la Copa Mundial de la FIFA?", lo interroga el periodista Germán Paoloski, a lo que el santafesino, quien dirigió el equipo campeón en Qatar 2022, le responde que "esta vez es diferente".

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"Ya no somos los mismos de hace cuatro años, sepamos todos que no vamos a ir a ganarla", advierte Scaloni, lo que genera decepción y bronca entre los hinchas. Sin embargo, de inmediato aclara: "Vamos a ir a defenderla, y la vamos a defender con la misma ilusión con la que la ganamos".

En ese sentido, el entrenador pide proteger el título "juntos" y agrega: "Como solo nosotros sabemos hacerlo. Como defendemos un resultado, a un amigo o a la historia".

"Lloremos de felicidad en el trabajo, suframos juntos en cada bar, saltemos con locura en todas las esquinas, y defendamos entre todos eso que nadie en el mundo jamás entendería. Argentina no es un sentimiento, son todos", concluye el spot.

La Albiceleste integrará el Grupo J de la Copa del Mundo junto a Argelia, Austria y Jordania, equipos con los que se enfrentará el 16, 22 y 27 de junio, respectivamente.

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