El desconsuelo de Cristiano Ronaldo: fue suplente y Portugal quedó eliminada del Mundial

La ausencia de Cristiano Ronaldo en el once de arranque para el partido de cuartos de final se debió, a priori, simplemente a una decisión futbolística del entrenador, que optó por tener de referencia de ataque al delantero Gonçalo Ramos, quien venía de convertir un hat-trick ante Suiza.

La sorpresa de que el crack de pasado en el Real Madrid no fuera titular se dio principalmente en el duelo de octavos del Mundial de Qatar 2022, más que en el de hoy. Después de la derrota 2-1 contra Corea del Sur en la que fue reemplazado promediando el segundo tiempo y dejó en claro su fastidio con la decisión del DT haciendo gestos, Santos habló en conferencia de prensa posteriormente y sostuvo que la reacción de CR7 no le habían caído para nada bien, por lo que no se descarta que esto haya influido en la determinación de no contar con el Bicho desde el arranque frente a los suizos, días atrás.

Sin embargo, ahora la historia parece haber sido netamente futbolística: la fuerte decisión le salió más que bien al técnico, ya que Ramos, el reemplazante de Ronaldo, fue la gran figura en el 6-1 de Portugal contra Suiza con un triplete. Además de goles, el delantero de Benfica aportó movilidad, participó activamente del juego y por eso Santos se habría inclinado por dejarlo dentro del once.