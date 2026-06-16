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El aliento de Di María antes del debut: "Con ustedes hasta el fin del mundo"

A horas del estreno de Argentina en el Mundial 2026, Ángel Di María, ya retirado del seleccionado, utilizó sus redes sociales para expresar su apoyo al plantel de Lionel Scaloni y emocionó a los hinchas con sus palabras.

A pocas horas del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, una de las grandes figuras de la historia reciente del conjunto nacional decidió hacerse presente de una manera especial. Ya como ex jugador del equipo argentino, Ángel Di María dejó un emotivo mensaje dirigido a sus ex compañeros y a todos los hinchas.

El actual futbolista de Rosario Central, que puso fin a su ciclo con la Albiceleste tras conquistar la Copa América, la Finalissima y el Mundial, eligió su cuenta de Instagram para compartir unas palabras cargadas de sentimiento.

Embed - Angel Di Maria on Instagram: "HOY ARRANCA UNA NUEVA ILUSIÓN y solo quiero decirles con la mano en el corazón , que estamos con ustedes hasta el fin del mundo. Sé lo que se siente estar ahí y ahora se lo que siente ser solamente un hincha, y puedo decirles que esa ilusión que hoy tienen, la tenemos todos los Argentinos. Los quiero mucho y vamos por todo . VAMOS ARGENTINA!! "
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"HOY ARRANCA UNA NUEVA ILUSIÓN y solo quiero decirles con la mano en el corazón , que estamos con ustedes hasta el fin del mundo. Sé lo que se siente estar ahí y ahora sé lo que siente ser solamente un hincha, y puedo decirles que esa ilusión que hoy tienen, la tenemos todos los argentinos. Los quiero mucho y vamos por todo . VAMOS ARGENTINA!! ", escribió el "Fideo".

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Lejos de las canchas con la camiseta argentina, pero siempre cerca desde el corazón, Di María volvió a demostrar el fuerte vínculo que mantiene con el grupo que marcó una época dorada para el fútbol nacional.

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Convertido en uno de los máximos ídolos de la Selección por sus actuaciones decisivas en finales históricas, el rosarino acompaña ahora desde otro lugar: el de un hincha más, ilusionado con que Argentina pueda volver a pelear por la gloria máxima.

En la previa del estreno mundialista, sus palabras no tardaron en viralizarse y recibieron miles de reacciones de fanáticos que todavía recuerdan sus goles inolvidables y su entrega permanente con la camiseta celeste y blanca.

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