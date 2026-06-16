A pocas horas del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, una de las grandes figuras de la historia reciente del conjunto nacional decidió hacerse presente de una manera especial. Ya como ex jugador del equipo argentino, Ángel Di María dejó un emotivo mensaje dirigido a sus ex compañeros y a todos los hinchas.
El aliento de Di María antes del debut: "Con ustedes hasta el fin del mundo"
A horas del estreno de Argentina en el Mundial 2026, Ángel Di María, ya retirado del seleccionado, utilizó sus redes sociales para expresar su apoyo al plantel de Lionel Scaloni y emocionó a los hinchas con sus palabras.