El aliento de Di María antes del debut: "Con ustedes hasta el fin del mundo"

El actual futbolista de Rosario Central, que puso fin a su ciclo con la Albiceleste tras conquistar la Copa América, la Finalissima y el Mundial, eligió su cuenta de Instagram para compartir unas palabras cargadas de sentimiento.

Embed - Angel Di Maria on Instagram: "HOY ARRANCA UNA NUEVA ILUSIÓN y solo quiero decirles con la mano en el corazón , que estamos con ustedes hasta el fin del mundo. Sé lo que se siente estar ahí y ahora se lo que siente ser solamente un hincha, y puedo decirles que esa ilusión que hoy tienen, la tenemos todos los Argentinos. Los quiero mucho y vamos por todo . VAMOS ARGENTINA!! " View this post on Instagram

"HOY ARRANCA UNA NUEVA ILUSIÓN y solo quiero decirles con la mano en el corazón , que estamos con ustedes hasta el fin del mundo. Sé lo que se siente estar ahí y ahora sé lo que siente ser solamente un hincha, y puedo decirles que esa ilusión que hoy tienen, la tenemos todos los argentinos. Los quiero mucho y vamos por todo . VAMOS ARGENTINA!! ", escribió el "Fideo".