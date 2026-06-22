Egipto remontó un gran partido y venció por 3 a 1 a Nueva Zelanda

En la última fecha, de la fase de grupos, Egipto se medirá con Irán, el sábado 27 de junio desde las 00:00 (horario argentino), mientras que el elenco que dirige el inglés Darren Bazeley enfrentará a Bélgica, en simultáneo.

La primera llegada del partido fue neozelandesa, a los seis minutos, con un centro atrás y zurdazo cruzado del enganche Sarpreet Singh, desde la medialuna del área, que se fue ancho por poco.

En 13 minutos, el extremo Elijah Just desbordó por izquierda y sacó un remate fuerte al primer palo, que fue despejado al córner por el arquero Mostafa Shobeir Oufa.

De ese tiro de esquina llegó un centro al primer palo del popular lateral derecho Tim Payne, que llegó al primer palo y asistió el potente cabezazo del defensor Finn Surman, que convirtió el 1-0.

A los 26 minutos tuvo su primer acercamiento Egipto, mediante un disparo desde el vértice izquierdo del área del delantero Omar Marmoush, que fue despejado sobre su poste izquierdo por el arquero Max Crocombe.

Nueve minutos más tarde, una jugada preparada en un tiro libre al borde del área permitió el disparo del destacado enganche Mohamed Salah, que se fue cerca del poste derecho de Crocombe.

Nueva Zelanda tuvo el primer acercamiento de la segunda parte a los seis minutos, con un centro para el cabezazo del extremo Callum McCowatt, que Shobeir Oufa pudo despejar sobre el ángulo de su primer palo.

Egipto alcanzó el empate en su primera llegada del complemento, a los 13 minutos, con un centro desde la derecha del lateral Mohamed Hany para el cabezazo del delantero Mostafa Ziko, que apareció libre por el segundo palo y venció las manos de Crocombe, para el 1-1.

En 22 minutos de la segunda parte, el extremo Mohamed Salah recibió sobre el vértice derecho del área y jugó una pared para adentrarse en la misma y rematar al segundo palo, con un disparo bajo que superó al guardameta rival.

A los 35 minutos tuvo un nuevo acercamiento el equipo egipcio, con un remate lejano del defensor Ahmed Fatouh, que salió bajo pero centralizado, a las manos del arquero de Nueva Zelanda.

La pelota parada volvió a influir en el resultado un minuto más tarde, con un córner al primer palo para el anticipo y cabezazo goleador del extremo Mahmoud Trezeguet.

En el segundo minuto de descuento, el delantero Ahmed Sayed Zizo se aprovechó de una mala salida defensiva del elenco rival y encaró al arquero Crocombe, a quien pudo eludir con un enganche pero no definió a tiempo, por lo que el guardameta pudo recuperar el terreno perdido y bloquear su remate con las piernas.

Mostafa Shobeir Oufa salvó al combinado egipcio a los siete minutos de adición, cuando un remate lejano del volante Marko Stamenic fue desviado con el pie por el mediocampista Joe Bell, dentro del área chica, pero el guardameta, a contrapié, tuvo una destacada reacción para meter la mano y despejar.