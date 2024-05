Edinson Cavani se retiró de la Selección de Uruguay

Anoche, en una entrevista con DirecTV Sports luego del triunfo ante Nacional Potosí en la Bombonera por la Copa Sudamericana, había anticipado que era algo que lo iba a manejar "con la familia". Esta tarde, a través de un comunicado en redes sociales, el Matador -quien estaba en la lista preliminar del Loco para el certamen continental- informó que se despide del conjunto nacional uruguayo, camiseta que defendió por 16 años.

"Mi querida Celeste: sólo quiero agradecerte por cada enseñanza que me hiciste vivir en tu proceso. No me quiero extender. Hoy son pocas palabras pero de sentimientos profundos", fue lo primero que escribió Cavani, emblemático goleador de la Selección de Uruguay. Y agregó: "Gracias a cada una de las personas que formaron parte de este camino durante tantos años. Fui y seré siempre un bendecido de haberme puesto esta camiseta para representar lo que más amo en el mundo, mi país".