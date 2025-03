Dos sanjuaninas se sumarán Circuito Profesional de Pádel

Agostina Dalmónego

Tiene 24 años, vive en Sarmiento, donde hizo escuela practicando el deporte desde los 13 años; en un momento dejó el pádel y comenzó con otro deporte porque no había muchas chicas que jugaran en el lugar que vive.

“Cuando volví (2021-2022), me enfoqué en jugar torneos e ir mejorando. Empecé a jugar con chicos en categorías de hombres, donde gané varios torneos en distintas categorías, después me metí al circuito femenino y luego de tres torneos conocí a mi actual compañera, Macarena Gómez, con quien coincidimos en muchas cosas tanto como en el pádel como los estudios. Tuvimos dos años muy buenos trayendo siempre premios, compitiendo no sólo en la provincia sino que viajamos a Chile, Mendoza, San Luis y Córdoba. En Mendoza, San Juan y San Luis tenemos cuatro categorías de mujeres, por lo que para poder ir a competir otra categoría tenés que salir de Cuyo; esos fueron nuestros primeros incentivos, tratar de crecer como deportistas, siempre tuvimos claros nuestros objetivos, creo que esto es un granito de lo que recién comienza, que es jugar el circuito profesional de pádel”, contó Agostina.

El Circuito ya tuvo su primera fecha en Valentín Alsina, Buenos Aires. La segunda será la de Villa Mercedes, San Luis, donde será el debut de las sanjuaninas, en tanto que la tercera será en abril, en Saladillo, Buenos Aires.

Macarena y Agostina visitaron al director de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deporte, Martín Riveros, a quien comentaron sus inquietudes para representar a San Juan en el Circuito Nacional.