Dos años después: Boca pegó primero ante la "U" en Chile y lidera su grupo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/2041697795690647561&partner=&hide_thread=false ¡Gol de Boca! La empujó Bareiro tras un gran pase de Blanco



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En el complemento, el equipo argentino mantuvo la iniciativa y estuvo cerca de ampliar la diferencia con una jugada elaborada que terminó con un despeje sobre la línea. Sin embargo, el segundo gol llegó a los 20 minutos: Adam Bareiro empujó un centro preciso tras una buena combinación por la izquierda y puso el 2-0.

Cuando parecía controlado, el partido sumó dramatismo. A falta de menos de diez minutos, Juan Díaz descontó para Universidad Católica tras una serie de rebotes y una salida incompleta de Leandro Brey, lo que obligó a Boca a resistir en el cierre.

Úbeda movió el banco y reforzó la defensa con una línea de cinco para sostener el resultado. El equipo respondió y logró cerrar el partido con autoridad, en un debut que combina resultado y rendimiento.

El triunfo también confirma el buen momento del Xeneize, que acumula su tercera victoria consecutiva tras los éxitos en el torneo local. Ahora, Boca afrontará una seguidilla exigente: recibirá a Barcelona de Ecuador por la Copa y tendrá por delante el clásico ante River en las próximas semanas.