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Dos años después: Boca pegó primero ante la "U" en Chile y lidera su grupo

Boca venció 2-1 a Universidad Católica en Chile y arrancó con el pie derecho su regreso a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Boca Juniors volvió a la Copa Libertadores tras dos años de ausencia y lo hizo con una victoria clave. El equipo de Claudio Úbeda se impuso 2-1 ante Universidad Católica en Chile, en su debut en el Grupo D, y sumó tres puntos importantes en el arranque del torneo.

En un partido intenso y con clima caliente desde el inicio, el Xeneize supo golpear en los momentos justos. Leandro Paredes abrió el marcador con un potente remate desde afuera del área a los 15 minutos del primer tiempo, tras un rebote en una jugada polémica en la que se reclamó penal.

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El comienzo fue áspero, con cruces entre jugadores y tarjetas tempranas, en un típico duelo copero. Boca logró imponerse en ese contexto y generó situaciones claras, incluso con una nueva chance de Paredes que exigió al arquero rival.

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En el complemento, el equipo argentino mantuvo la iniciativa y estuvo cerca de ampliar la diferencia con una jugada elaborada que terminó con un despeje sobre la línea. Sin embargo, el segundo gol llegó a los 20 minutos: Adam Bareiro empujó un centro preciso tras una buena combinación por la izquierda y puso el 2-0.

Cuando parecía controlado, el partido sumó dramatismo. A falta de menos de diez minutos, Juan Díaz descontó para Universidad Católica tras una serie de rebotes y una salida incompleta de Leandro Brey, lo que obligó a Boca a resistir en el cierre.

Úbeda movió el banco y reforzó la defensa con una línea de cinco para sostener el resultado. El equipo respondió y logró cerrar el partido con autoridad, en un debut que combina resultado y rendimiento.

El triunfo también confirma el buen momento del Xeneize, que acumula su tercera victoria consecutiva tras los éxitos en el torneo local. Ahora, Boca afrontará una seguidilla exigente: recibirá a Barcelona de Ecuador por la Copa y tendrá por delante el clásico ante River en las próximas semanas.

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