Djokovic recibirá su visa y jugará el Abierto de Australia

Djokovic, quien ganó nueve veces el Abierto de Melbourne, fue deportado a principios de este año después de llegar al país sin estar vacunado contra el coronavirus, una exigencia requerida en ese momento por las autoridades oceánicas.

A partir de entonces le impusieron una sanción de tres años sin poder entrar en el país y ahora Australia le concederá un visado especial al tenista balcánico. "Estamos esperando la autorización; eso es todo lo que puedo decir por ahora", señaló Djokovic desde Turín, donde está disputando las Finales ATP.

En enero de este año, las autoridades australianas impidieron la entrada del tenista al país por no cumplir con los requisitos en relación a sus estrictas medidas contra el coronavirus, que incluían estar vacunado.

Djokovic fue retenido en un hotel de Melbourne y albergó esperanzas de defender su título después de que un juez revocase la cancelación de su visado en primera instancia. Sin embargo, fue deportado cuando el Tribunal Federal de Australia rechazó el recurso final.

Por no vacunarse contra el Covid-19, el ex número uno del mundo se perdió de participar en varios torneos durante el 2022 y eso lo llevó a caer en el ranking al no sumar (ahora está octavo).

Este año 'Nole' no pudo jugar Australia, el US Open, Indian Wells, Miami, Canadá y Cincinnati (8.000 posibles puntos), además de no haber sumado en Wimbledon (le correspondían 2.000 puntos por ser el campeón pero la organización del torneo decidió suspender el reparto de puntos ya que no dejó participar a tenistas rusos).