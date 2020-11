De Paul y Pusseto también le rindieron homenaje a Maradona

De Paul utilizó una cinta de capitán con los colores de Argentina, la imagen de Maradona y la leyenda "AD10S CAPITÁN", mientras que el santafesino Pussetto le dedicó su gol -para el 2-0 parcial- al formar con sus manos el número 10 que identificó al ídolo.

También en la previa, De Paul, Roberto Pereyra y Pussetto lucieron camisetas con el 10 y el Maradona en la espalda durante la entrada en calor.

https://twitter.com/rodridepaul/status/1333065966566182916 Serás eterno pic.twitter.com/kjJBa1mgDp — Rodrigo de Paul (@rodridepaul) November 29, 2020

Lazio, con el tucumano Joaquín Correa entre los titulares, también homenajeó a Maradona con un número 10 gigante en una de las tribunas del estadio Olímpico de Roma y un "AD10S" estampado en el frente de la camiseta.

Udinese también tuvo la presencia de los argentinos Juan Musso, arquero titular, Fernando Forestieri -nacionalizado italiano- que marcó el 3-0 y en el segundo tiempo ingresó Nahuel Molina, ex Boca Juniors.

El equipo de Udine logró su segunda victoria en fila y trepó a la undécima posición con 10 puntos, mientras que Lazio quedó noveno con 14.

Milan, el líder del campeonato, venció por 2-0 a Fiorentina con tantos de Alessio Romagnol y Franck Kessié -de penal-, a los 17 y 27 minutos de la primera etapa, respectivamente.

A raíz de la victoria, el Milan se mantiene en soledad en la punta de la Serie A con 23 unidades, en tanto que lo escoltan Inter y Sassuolo, con 18 puntos cada uno.

Bologna, por su parte, su impuso por 1-0 al Crotone con un tanto del mediocampista Roberto Soriano, a los 47 minutos de la primera etapa.

En el conjunto vencedor jugó como titular el delantero Rodrigo Palacio, ex Banfield y Boca Juniors, entre otros clubes, mientras que Nicolás Domínguez, ex Vélez Sarsfield, entró a los 29 minutos del segundo tiempo por el sueco Mattias Svanberg. En Crotone jugó Lisandro Magallán, ex Boca Juniors.

Los 'Rojiazules', tras el triunfo quedaron en el décimo lugar con 12 unidades, mientras que Crotone continúa en el último lugar de la tabla con 2 puntos.