Cuatro sanjuaninos participarán del Mundial de trail en España

Como objetivo, ahora debo entrenar, ponerle todas las ganas y así poder representar de la mejor forma a Argentina. Más que feliz de poder compartir este mundial con mi hermana”.

En la modalidad Short Damas, Soledad Sánchez había logrado el quinto puesto (2ª en su categoría) en el argentino de 42K en Córdoba, pero también venía de un segundo puesto en Bariloche 100 y un primer lugar en Las Vallas, Catamarca, sumando el quinto puesto en la general y segundo en la categoría en el Patagonia Run. Además, este fin de semana, ganó los 25K del Desafío Punta Negra. Méritos de sobra para lograr su designación como integrante de la selección argentina.

“La verdad que tenía esperanza. Me daba un poco de miedo el tema de que los dos primeros clasifican directos y el resto queda a criterio, pero sabía que había tenido un buen desempeño en Bariloche, que había sido evaluativo. En San Martín había llegado quinta, pero con mucho nivel. Y ahora también, en el Nacional, entré quinta y no superaba el 5% del tiempo de las primeras, que es lo que se evalúa.

Tenía algo de esperanza y la verdad que es el sueño de mi vida; corro hace mucho y siempre sentí que nunca iba a poder lograrlo, hasta que en febrero del 2024 me levanté un día y dije realmente quiero cumplir este sueño y ahí fue cuando bueno empecé con otro estímulo de entrenamiento, cambié entrenador, cambié la alimentación, me enfoqué y dije que no iba a bajar los brazos hasta lograrlo.

La verdad que he entrenado mucho, sobre todo lo que ha sido diciembre, enero, febrero, con los calores, que cuesta. He llegado a meter entrenamientos que antes te hubiese dicho, no, no puedo hacer eso, pero sí, se puede. Y ahora siento como que todo el esfuerzo valió la pena. También he dejado muchas cosas de lado para poder estar y sentirme como me siento hoy.

El tema económico también ha sido un problema para mí porque participé de todas las carreras que pude; a pesar de ese problema no dejaba de ir y tal vez debería haber dicho no, porque no podía y porque no tenía la plata para hacerlo, lo que me ha causado problemas para poder seguir adelante. Ahora el objetivo es seguir entrenando duro y poder representar a San Juan y al país en el mundial”.

El 15 de marzo, Andrea Názara fue campeona argentina en el Nacional de long en Bariloche, asegurándose ese día su pasaporte a Canfranc. Comenzó el año ganando los 21K del trail Bajo la luna, en Valle Fértil y viene de lograr el tercer puesto en la general y primero en su categoría en los 60K de Champa, en Córdoba.

“Estoy contenta, si bien ya pertenezco a la selección y sabía que iba al mundial porque había tenido la clasificación directa. Estoy muy feliz y más aún por mis compañeras, por la Sole, que no sabíamos bien, entonces la verdad que tengo una emoción tremenda y bueno compartirlo con las chicas es re lindo, también con mis compañeras de la distancia de Ultra que me llevo muy bien: Ayelén, Anabel, Bianca.

Va a ser muy lindo compartir con toda esta gente. Ya formé parte del sudamericano y ahora de un mundial es como un logro muy grande para mí. Fue un sueño que después se transformó en un objetivo y lo llevé a cabo y espero que se den todas las condiciones para poder solventarlo, o sea, a nivel económico más que nada y que el cuerpo me acompañe en la batalla para poder lograr todos los entrenamientos que tengo por delante”.

Franco Oro volvió luego de una temporada en España y ha demostrado mantener intactas sus condiciones. En febrero ganó los 42K en Chivas trail, en Las Leñas; en el nacional de Bariloche fue octavo y ganador en su categoría; en Valholl finalizó sexto en 130K y tercero en su categoría, el tres de mayo ganó los 60K en Champa, Córdoba y el fin de semana pasado fue medalla de oro al ganar los 100K del Desafío Punta Negra.

“La verdad que estoy muy contento; uno siempre espera estar ahí, aspira a estar entre los mejores y la verdad que me siento orgulloso hoy de lo que voy logrando, cosechando. Éste va a ser mi mundial número seis. Miro un poquito para atrás, todo este camino que hice para poder estar o ser tenido en cuenta por un comité, un equipo técnico, todo para que pueda estar presente una vez más.

Vengo trabajando y haciendo las cosas bien y que hay mucho trabajo, sacrificio. Ojalá que las cosas se den. Tengo calendario armado, pero creo que me siento hoy más que nunca muy competitivo y que puedo para asumir este compromiso. Ahora, a tratar de generar el apoyo para poder estar presente. Mi cabeza estaba en UTMB, que es fines de agosto, son 170 kilómetros y todo lo que estoy haciendo es en preparación para eso, pero creo que estoy a la altura también para estar en este compromiso del Mundial de España y una vez más representar mi provincia, el país”.