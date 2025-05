La dura advertencia de Victoria Villarruel luego del saludo fallido

En su publicación en la red social X, Villarruel denunció ataques por parte de sectores políticos y mediáticos, y defendió su integridad en la función pública. "La casta ataca. La casta y los periodistas ensobrados van por los ciudadanos que ingresamos a la política y no transamos, no metemos parientes, no traicionamos y tenemos honor", escribió la titular del Senado en su cuenta de X.

El mensaje de la exdiputada nacional llega en un contexto de interna libertaria, donde los gestos y silencios entre los principales referentes del Gobierno generan cada vez más suspicacias.