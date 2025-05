Amorin le comunicó a Garnacho que no lo tendrá en cuenta

El anuncio de Amorim se produjo tras la derrota en la final de la Europa League frente al Tottenham Hotspur. Aunque el técnico ofreció dejar su cargo sin exigir compensación económica si la directiva o los aficionados consideraban que no era la persona adecuada, finalmente decidió continuar en su puesto. No obstante, esa continuidad no incluirá a Garnacho, una de las principales figuras juveniles del club en los últimos años.

Garnacho, de 20 años, insinuó su malestar por la gestión del entrenador luego de ingresar como suplente en el minuto 71 del partido ante el Athletic Club en Bilbao. “Hasta la final, he jugado todas las jornadas, y hoy jugar 20 minutos… no lo sé. Voy a intentar disfrutar del verano y a ver qué pasa después”, declaró el delantero argentino tras la derrota en Dublín. A lo largo de la temporada, el delantero acumuló 58 partidos, con participación en todos los encuentros de Premier League salvo uno.