Copa Argentina: San Martín se metió entre los mejores ocho del país

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FVarskySports%2Fstatus%2F1696996419041648887&partner=&hide_thread=false Sobre el final, con gol de Vega, San Martín de San Juan derrotó 1-0 a Argentinos Juniors y avanza en la Copa Argentina. Espera por San Lorenzo o Belgrano.pic.twitter.com/5U0PDpAz5L — VarskySports (@VarskySports) August 30, 2023

En el primer tiempo, el Bicho de La Paternal fue el claro dominador del encuentro y se encontró con un Verdinegro que jugó a esperar y al achique, obligando al línea Lucas Germanotta estar muy participativo. A los 4 minutos de iniciado el juego, Alan Lescano tuvo una clara oportunidad dentro del área, pero no pudo definir bien y el taco de Manuel Llano evitó la caída del arco sanjuanino. Diez minutos más tarde, Javier Cabrera desbordó por la derecha y envió un centro que Luciano Gondou no pudo conectar. Luego de esta situación, los bonaerenses probaron desde afuera del área con un zurdazo de Lucas Villalba que no pasó desapercibido.

Sobre los 20, Cabrera asistió a Lescano que no pudo definir entre los centrales de San Martín. En una de las últimas de la parte inicial, Di Cesare también remató desde afuera y Mariano Monllor respondió sin inconveniente alguno.