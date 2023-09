Copa Argentina: formación de Boca para enfrentar a Almagro

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBocaJrsOficial%2Fstatus%2F1700694220950876574&partner=&hide_thread=false ¡ !



¡Gracias por el recibimiento y todo el cariño! pic.twitter.com/4ZxnfZpeas — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 10, 2023

Para el duelo de este fin de semana, el DT no podrá contar con Cristian Medina, quien arrastra una molestia en el aductor, Luca Langoni, que tiene para unas semanas más de su lesión muscular grado II en el isquiotibial, y Valentín Barco, que está en los últimos días de recuperación de su desgarro y será evaluado para ver si está en condiciones de sumar minutos, aunque no piensan en apurar los tiempos. Además, no dirán presente Leandro Brey y Nicolás Valentini, citados por la Selección Argentina Sub-23, y Luis Advíncula y Norberto Briasco, convocados por Perú y Armenia respectivamente.

Con este panorama, Sergio Romero estará en el arco xeneize y en la defensa no habrá mayores retoques más haya de la aparición de Lucas Blondel ingresando por el peruano: Nicolás Figal y Marcos Rojo compondrán la zaga, mientras que Frank Fabra se moverá por la banda izquierda de acuerdo a lo que probó Almirón en el ensayo semanal pensando en la Copa Argentina.