Hasta ahora, los encuentros que la organización había confirmado el martes eran tres: Vélez vs. Lanús el miércoles 21 de mayo a las 21.10 en cancha de Deportivo Morón, Newell's vs. Defensa y Justicia el jueves 22 a las 21.10 en San Nicolás y Deportivo Riestra vs. Deportivo Armenio el sábado 24 en Estudiantes de Caseros. Y el único disputado de esta instancia hasta ahora era el que Central Córdoba de Rosario le ganó por penales a Gimnasia.

Más fechas confirmadas de cruces de 16avos de Copa Argentina

Domingo 1° de junio