Contundente triunfo de Alcaraz en su debut en el Australia Open

Justamente, el número 102 del mundo venció este domingo al estadounidense número 143, Zachary Svajda, por un resultado de 7-5, 4-6, 6-4 y 7-6(3).

Otro de los cabezas de serie que debutó esta jornada fue el kazajo Aleksandr Bublik (10°) que derrotó en tres sets corridos al estadounidense número 48 del Ranking ATP, Jenson Brooksby, por 6-4, 6-4 y 6-4.__IP__

Además, el estadounidense Frances Tiafoe derrotó al australiano Jason Kubler por 7-6(4), 6-3 y 6-2, el británico Cameron Norrie le ganó al francés Benjamin Bonzi por 6-0, 6(2)-7, 4-6, 6-3 y 6-4, el húngaro Marton Fucsovics venció por 7-6(5), 6-1 y 6-2 al argentino Camilo Ugo Carabelli mientras que el marplatense Francisco Comesaña derrotó 6-2, 6-3, 3-6 y 6-3 al estadounidense Patrick Kypson.

Por su parte, el estadounidense Michael Zeng le ganó 6-4, 6-4, 6-3, 7-6(0) y 6-3 a su compatriota Sebastian Korda, el bosnio Damir Dzumhur derrotó 7-5, 6-0 y 6-4 al canadiense Liam Draxl, el portugués Jaime Faria venció 6-3, 3-6, 6-3 y 6-4 al belga Alexander Blockx y el estadounidense Emilio Nava le ganó 6-2, 7-5, 6(5)-7, 4-6 y 7-6(6) al francés Kyrian Jacquet.