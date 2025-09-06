"
Colapinto largará delante de Gasly en el GP de Monza

Tras quedar 14° en la última práctica, Colapinto afrontó con ilusión la qualy en el circuito italiano pero se ubicó 18° y no pudo pasar el primer corte.

Luego de tener una buena FP3 en la que mejoró su registro respecto a la anterior en la que terminó 20°, Franco Colapinto quedó eliminado en Q1 y largará en la 18° posición de la grilla en la carrera del Gran Premio (GP) de Monza. No fue el fin de semana esperado para Alpine ya que el otro piloto de la escudería, Pierre Gasly, saldrá 19°, mientras que atrás de todo quedó Liam Lawson.

Luego de un viernes otra vez marcado por la lentitud y las preocupaciones, el argentino cambió la cara del equipo francés en el arranque de este fin de semana y se ubicó 14° en la última práctica libre del Gran Premio de Monza de la Fórmula 1. El piloto argentino quedó a siete décimas del líder Lando Norris, de McLaren, y fue más veloz que su compañero Pierre Gasly, en el puesto 18°.

Este sábado se lo notó mucho más cómodo y seguro arriba de su monoplaza y eso se reflejó en el circuito italiano donde hizo su debut en la Máxima a bordo de un Williams hace poco más de un año. Tuvo una gran vuelta que le permitió mejorar su tiempo a 1:20.034 (0.213 más rápido que el francés que acaba de renovar su contrato en la escudería), escalar cuatro posiciones y ser hasta el momento el mejor registro del equipo.

Este desempeño en la FP3, en la que cerraron el podio Charles Leclerc (1:19.352 con Ferrari) y Oscar Piastri (1:19.496 con McLaren), parecía que le permitía llegar con confianza a la clasificación. Sin embargo, y más allá de que es un circuito que conoce bastante, el oriundo de Pilar saldrá desde el fondo junto a Gasly. Igualmente, la ilusión de quedar en zona de puntos permanece latente. En la fecha anterior en Zandvoort estuvo muy cerca de lograrlo.

Vale remarcar que el argentino no hizo su primer entrenamiento, ya que en su lugar estuvo el reserva Paul Aron, quien hizo un trompo en medio de la pista y finalizó 20°. Sí dijo presente en el segundo pero también quedó último y generó preocupación en Alpine. "Tenemos que estar tranquilos para mañana, pero hay que buscar mucha más performance porque estamos muy lejos", había intentado calmar las aguas ayer, como un anticipo de lo que se vendría.

FUENTE: TyC Sports

