Colapinto largará delante de Gasly en el GP de Monza

Luego de un viernes otra vez marcado por la lentitud y las preocupaciones, el argentino cambió la cara del equipo francés en el arranque de este fin de semana y se ubicó 14° en la última práctica libre del Gran Premio de Monza de la Fórmula 1. El piloto argentino quedó a siete décimas del líder Lando Norris, de McLaren, y fue más veloz que su compañero Pierre Gasly, en el puesto 18°.

Este sábado se lo notó mucho más cómodo y seguro arriba de su monoplaza y eso se reflejó en el circuito italiano donde hizo su debut en la Máxima a bordo de un Williams hace poco más de un año. Tuvo una gran vuelta que le permitió mejorar su tiempo a 1:20.034 (0.213 más rápido que el francés que acaba de renovar su contrato en la escudería), escalar cuatro posiciones y ser hasta el momento el mejor registro del equipo.