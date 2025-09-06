Luego de tener una buena FP3 en la que mejoró su registro respecto a la anterior en la que terminó 20°, Franco Colapinto quedó eliminado en Q1 y largará en la 18° posición de la grilla en la carrera del Gran Premio (GP) de Monza. No fue el fin de semana esperado para Alpine ya que el otro piloto de la escudería, Pierre Gasly, saldrá 19°, mientras que atrás de todo quedó Liam Lawson.
Colapinto largará delante de Gasly en el GP de Monza
Tras quedar 14° en la última práctica, Colapinto afrontó con ilusión la qualy en el circuito italiano pero se ubicó 18° y no pudo pasar el primer corte.