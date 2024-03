Cecilia Román colgó los guantes y se retiró del boxeo

El año pasado Román perdió en Estados Unidos ante la campeona Adelaida Ruiz y luego empató ante Lilian Silva en la Federación Argentina de Box.

Román se despide del boxeo luego de casi trece años como profesional. La boxeadora consiguió un récord de 17 victorias, 8 derrotas y 2 empates.

El mensaje de Cecilia Román en las redes

Embed - CECILIA ROMÁN on Instagram: "Comienzo con un INMENSO GRACIAS A TOD@S!! Por el apoyo, el cariño y el aguante Se toma una decisión difícil, cómo tantas que tuve que tomar a lo largo de este gratificante recorrido, en estos años dedicados al Boxeo Toca cerrar una etapa para dar comienzo a otros sueños y proyectos que me esperan Todo lo vivido hasta aquí, me enseñó que el trabajo en equipo te lleva lejos, allí donde se hacen realidad los sueños. Que concentrar las energías hacia una sola dirección, termina llevandote hacia donde quieres ir o te acerca lo más posible. Que son muchas las variables que intervienen en el éxito y que este es una excepción. Que equivocarse es parte del proceso y que gracias a los errores se tiene la maravillosa posibilidad de aprender, y cuando uno aprende crece. Que el camino es más importante que la meta y que los grandes logros son los amigos y personas que conoces en el recorrido Agradezco a mi familia, mis hijos Lucas @lucascabello_07_ y Ana @_._annyy_ mis guías y maestros en esta vida; mis hermanas Valeria y Sabrina @sabrinagemaroman por haber estado siempre y haber cuidado a mis hijos cuando yo no estuve. A mis amistades que me acompañaron desde el momento cero, cuando esto comenzaba Agradezco a los equipos que me acompañaron en los triunfos y logros. Por un lado a todo el equipo de @landini_box, a @joserojasbox y Luis Tobares con quienes logramos el Título Argentino, trabajando mucho!! Un especial agradecimiento al equipo con el que nos convertimos en Campeones Mundiales, quienes sin saber mucho de mí, se comprometieron con mi sueño y brindaron toda su Pasión @ledesmabox @rickymeloni79 @juanledesma.box @lucianoocardozoo A tod@s quienes fueron mis compañer@s de entrenamiento, y entrenamos a morir por un mismo objetivo Gracias a todos los profesionales y a mis Sponsors, por haber confiado en mi proyecto deportivo y a todos los que se fueron sumando en este camino, que son muchos!!! Mi objetivo fue siempre ser la mejor versión de boxeadora que pudiera alcanzar! CUMPLÍ CONMIGO MISMA CREÍ EN MÍ Y FUNCIONÓ! NUEVAMENTE UN INMENSO GRACIAS A TOD@S!!"