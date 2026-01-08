Candelaria Herrera y Juan Guerrero comenzaron el año compitiendo

En tanto que el sanjuanino Juan Martín Guerrero tras su paso por Boca Juniors en básquet decidió cambiar de aires y continuar su campaña deportiva como jugador de Platense, buscando tener mayor cantidad de minutos en cancha y demostrar su capacidad, algo que viene logrando en esta nueva Liga Nacional, donde desde su posición de base ha logrado consolidar su juego.

En la noche del miércoles pasado, el equipo calamar recibió en el Estadio Ciudad de Vicente López a Gimnasia de Comodoro Rivadavia, quien sorprendió, quedándose con el triunfo 84-72. Juan Martín estuvo 24m36s en cancha, marcando once puntos, producto de dos dobles, un triple y cuatro libres.

Platense ocupa el 14° lugar en la tabla de posiciones, con siete partidos ganados y diez perdidos y su próximo compromiso será el domingo 11 de enero en la ciudad de Oberá, Misiones, enfrentando al local, Oberá Tenis Club, que marcha en el quinto puesto del torneo.