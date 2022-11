Camerún todavía no sabe que camiseta usará en Qatar 2022

¿Qué indumentaria usará Camerún en la Copa del Mundo? Recientemente se conocieron las camisetas diseñadas por One All Sports para que Camerún afronte el Mundial en Qatar. Esto llega luego de que la Federación Camerunesa de Fútbol (FECAFOOT), encabezada por el ex jugador Samuel Eto'o, rompiera el contrato con la marca de origen francés abrupta y unilateralmente.