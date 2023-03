Boca tiene casi a todos los jugadores bajo la lupa

¿Por qué dudas? El viernes al mediodía el Negro había sorprendido a todos al presentarse ante las cámaras al término de la práctica y confirmar que ratificaría el mismo once para jugar ante el elenco de Javier Sanguinetti. Fue una muestra de apoyo para aquellos jugadores que no habían tenido su mejor versión contra Defensa y Justicia. El famoso “voto de confianza”. Pero la respuesta del otro lado no llegó y, ante un actuación -de mínima- preocupante, ahora prácticamente el concepto de “indiscutidos” empieza a difuminarse.