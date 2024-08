Boca se quedó con el clásico ante San Lorenzo

San Lorenzo contó con muchas oportunidades (sumado a un polémico penal que no fue sancionado donde Brey derriba a Vombergar en el área) pero no logró aprovechar y pagó caro esa ineficiencia ofensiva en el inicio del complemento. Diego Martínez pateó el tablero para la segunda etapa, dispuso de tres modificaciones y tardó menos de 10 minutos en revertir el resultado adverso. Primero Milton Giménez, que se hizo enorme en el área chica y definió de volea, y luego Ezequiel Cerutti en su propio arco, tras el remate inicial de Marcelo Saracchi que se le escurrió por las manos a un Altamirano que vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Ya con la ventaja de su lado, el Club de la Ribera no sufrió mayores sobresaltos e incluso estiró aun más la diferencia con un golazo de Merentiel tras la exquisita asistencia de Aaron Anselmino.

Boedo reaccionó y encontró un nuevo penal a su favor tras la infracción de Saracchi sobre Leguizamón, lo que le valió la expulsión al uruguayo y el delantero paraguayo no falló para volver dejar a tiro en el marcador a su equipo. Sin embargo, no hubo tiempo para más y fue triunfo Xeneize en Brandsen 805 para recortar la distancia en el marcador.

Con este resultado, Boca escala a la octava posición con 17 puntos en su haber mientras que en la tabla anual logra trepar a la sexta colocación con 42 unidades a su nombre. Por el lado de San Lorenzo, esta nueva caída agudiza aun más su enorme déficit en el plano local y en lo que respecta a este torneo permanece en la 26ma (antepenúltima) plaza con solo 7 puntos mientras que en el acumulado de los dos torneos aparece en el 24to escalafón con unas magros 23 unidades, a solo nueve de la zona de descenso.

En lo que sigue en el calendario para ambos equipos, el Xeneize este jueves se enfrentará a Cruzeiro por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana mientras que en el torneo local visitará a Estudiantes en La Plata. Por el lado del Ciclón, también viajará a Belo Horizonte pero para medirse el martes con Atlético Mineiro por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores y en el plano doméstico recibirá a Talleres en el Pedro Bidegain, en búsqueda de escapar al fondo de la tabla de posiciones.

Resumen de la victoria de Boca ante San Lorenzo