Bancaria zafó del descenso y condenó a Social a la A2

Los otros resultados del miércoles fueron: Concepción 6 – Richet 0, Valenciano 4 – Olimpia 3 y UVT 2 – Lomas 5.

Los cruces de cuartos de final serán Valenciano vs. Olimpia; Concepción vs. Hispano; UVT vs. Richet y Lomas vs. Unión.