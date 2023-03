Bancaria, Concepción, UVT y Valenciano ganaron en el debut

Concepción venció 4 a 1 al SEC como visitante. Las Azules sumaron de a tres a través de Florencia Felamini (3) y Pamela Burgoa. Giuliana Sánchez convirtió para las Mercantiles.

El otro triunfo fuera de casa lo consiguió UVT con el 5 a 1 sobre Barrio Rivadavia. Julieta Martín (2), Camila Moreno, Ana Maldonado y Lourdes Lampasona se anotaron en la goleada. El descuento de las locales fue obra de Ana Calívar.

Valenciano se hizo fuerte en su casa y superó 6 a 3 a Huarpes. Las goleadoras de La Barraca fueron Lourdes Méndez (2), Macarena Masuelli (2), Candela Méndez y Gimena García. Ana Irazoque, Ana Quiroz y Francesca Tripolone anotaron para el Cacique.

El único empate de la noche lo protagonizaron Social y Unión. Fue 2 a 2 con goles de Camila Benegas y Vania Cáceres para las locales y Marilyn Palacio y Paula Gómez para las visitantes.

La fecha 2 del torneo tendrá los cruces de: UVT vs. SEC, Aberastain vs. Barrio Rivadavia, Unión vs. Bancaria, Huarpes vs. Social y Concepción vs. Valenciano.