Una obra de arte. Mathew Leckie fue el autor del primer gol del partido entre Australia vs. Dinamarca, en el marco de la tercera fecha del Grupo D del Mundial Qatar 2022, en el estadio Al Janoub de Al Wakrah. Tras conocer que en el otro encuentro, disputado entre Francia vs Túnez, los africanos se pusieron en ventaja, los ‘canguros’ no demoraron en hacer lo propio ante el equipo de la UEFA.