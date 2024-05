Atención, Boca: Sergio Romero tomó una decisión sobre su futuro

En la misma linea, Chiquito recordó su llegada a la institución y destacó: “Llegué en plena recuperación de una lesión y me trataron de maravillas, sin apurarme, respetando mis tiempos. El Dr. Jorge Batista es un fenómeno. Antes del Mundial 2018 tuve que operarme y lo hice en el exterior. Me equivoqué: tendría que haberlo hecho acá". Y sentenció: "Acá llevo más de 60 partidos en poco más de 15 meses. Creo no haber jugado esa cantidad en los cinco años anteriores. Y lo disfruto".

Los próximos objetivos de Boca en el tema renovaciones

Con Sergio Chiquito Romero adentro y Luis Advíncula también, el club de La Ribera tiene como próximos objetivos sentarse a charlar con el mediocampista Pol Fernández y los delanteros Edinson Cavani y Darío Benedetto (el Pipa difícilmente continúe). Caso aparte es el Nicolás Valentini, quien no llegó a un acuerdo y quedó "colgado" tras no aceptar la renovación -decisión que se mantendrá si no firma-, y el de Javier García, que no se sabe qué le deparará le futuro después de diciembre.