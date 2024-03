Así quedaron los grupos de las copas Libertadores y Sudamericana

La gran incógnita pasaba por conocer los rivales de los argentinos: River, San Lorenzo, Estudiantes, Rosario Central y Talleres. Finalmente el Millonario, partiendo del copón de cabezas de grupo, fue al H junto a Libertad de Paraguay, Deportivo Táchira de Venezuela y Nacional de Uruguay. Con el alivio de evitar rivales brasileños, lo más molesto que deberá enfrentar a priori el conjunto de Martín Demichelis es un viaje largo a tierras vinotinto.

El Ciclón no tuvo tanta suerte: le tocó ir a Brasil contra Palmeiras y otro trayecto XL a Ecuador para enfrentar a Independiente del Valle en la altura. La zona F la completa Liverpool de Uruguay. Estudiantes también tiene a un brasileño, Gremio, además de The Strongest de Bolivia en la altura de La Paz y Huachipato de Chile en el Grupo C.