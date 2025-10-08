Argentina cambió la sede para el amistoso ante Puerto Rico

Dichos encuentros amistosos le servirán al entrenador oriundo de Pujato como prueba para terminar de definir la lista de jugadores que viajarán a Estados Unidos, México y Canadá para disputar el Mundial 2026 y defender el título.

No obstante, el DT del elenco nacional buscará no arriesgaría a aquellos futbolistas que no llegaron en óptimas condiciones a los entrenamientos de la Albiceleste, como los casos de Franco Mastantuono y Emiliano “Dibu” Martínez.

Por otro lado, este martes se confirmó que Nicolás Otamendi recibió una fecha de suspensión por la expulsión ante Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la próxima Copa del Mundo por lo que se perderá el primer partido de Argentina en la siguiente cita mundialista.

En tanto, Scaloni también deberá buscar variantes en el puesto de defensor central para lograr reemplazar a un habitual en su esquema.