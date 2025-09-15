La Selección argentina masculina de vóley jugará este lunes, a partir de las 23.30, ante Corea del Sur su segundo partido en el Mundial que se desarrolla en Filipinas. La Albiceleste, con los sanjuaninos Matías Sánchez y Manuel Armoa, buscará el triunfo que lo puede llevar a los octavos de final del certamen.
Argentina buscará el pase a octavos en el Mundial de vóley
