"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Argentina

Argentina buscará el pase a octavos en el Mundial de vóley

La Selección argentina de vóley jugará, a partir de las 23.30, ante Corea del Sur en su segundo duelo del Mundial. Si gana puede sellar su pase a segunda ronda.

La Selección argentina masculina de vóley jugará este lunes, a partir de las 23.30, ante Corea del Sur su segundo partido en el Mundial que se desarrolla en Filipinas. La Albiceleste, con los sanjuaninos Matías Sánchez y Manuel Armoa, buscará el triunfo que lo puede llevar a los octavos de final del certamen.

Argentina consiguió un sufrido 3 a 2 en su estreno ante Finlandia. Los dirigidos por Marcelo Méndez estuvieron 2 a 0 abajo en el marcador y la remontada fue clave para las aspiraciones de clasificación.

Este lunes tendrá la chance de abrochar el pase a la segunda ronda cuando se mida con Corea del Sur. Argentina asegurará su clasificación si logra vencer a los asiáticos y si Francia hace lo propio ante Finlandia.

Te puede interesar...

El seleccionado argentino integra la zona C del Mundial junto a Francia, Finlandia y Corea del Sur. Los dos mejores del grupo se cruzarán en octavos de final ante los dos mejores de la zona F que integran Italia, Bélgica, Ucrania y Argelia.

Temas

Te puede interesar