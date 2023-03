Aramburu volvió a ganar y puntero en el Nivel 1

Ausonia consiguió su primera victoria en el torneo con un apretado 82 a 79 ante Universidad. Los italianos contaron con el aporte goleador de Juan Romero que sumó 32. Los Patos tuvieron a Martín Soler como jugador destacado con 25 puntos.

El duelo de Inca vs. Jáchal no se disputó porque el visitante no se presentó y perderá los puntos. El Expreso del Norte jugaba a la misma hora por la Liga Argentina y desde la Federación informaron que presentó a tiempo el pedido de cambio de día.

La fecha 2 se completará este viernes a las 22 con los cruces de Hispano vs. Estrella y Lanteri ante Urquiza.