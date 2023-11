Andrés Ibarra: "Queremos una conciliación para que se vote el domingo"

Además, hizo referencia a algunas de las famosas frases del Diez, en las que daba a entender que ya tenía las elecciones ganadas. "Queremos que esto transcurra en un marco de transparencia. Esa cantidad de socios que se hicieron nuevos es para que puedan votar y representan más del 50 por ciento de los votos que sacó el actual oficialismo en 2019. Obviamente que hay declaraciones del estilo `que ni se presenten` o `95 a 5`. Nosotros lo que queremos es competir con propuestas en un marco de transparencia", advirtió.

En ese mismo camino, lanzó una sentencia con tono de chicana para el Torero: "No me genera nada las frases de Riquelme porque no se a qué se refiere. Nosotros trabajamos para los socios, todas nuestras propuestas son para ellos. Si los socios nos eligen, van a ver un club gestionado 24/7. Espero cierta racionalidad del otro lado en la mediación y que se animen de competir. Si están tan seguros y creen que hicieron las cosas bien, compitamos el domingo".