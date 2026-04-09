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Alpine mostró el auto con el que Colapinto correrá en Buenos Aires

La escudería difundió imágenes del monoplaza que usará el piloto argentino en la exhibición del 26 de abril en Palermo, donde manejará un histórico modelo con motor V8 ante el público local.

La escudería Alpine presentó el monoplaza que utilizará Franco Colapinto en la exhibición prevista para el 26 de abril en territorio porteño. El evento se realizará en un circuito callejero montado en Palermo y marcará el reencuentro del piloto argentino con el público local.

"Buenos Aires, estén listos, el auto de Franco está en camino", comunicó el equipo en sus redes sociales, donde difundió un video de un vehículo saliendo del taller en el Reino Unido para ser trasladado hacia la Argentina. "Buenos Aires, estén listos, el auto de Franco está en camino": Alpine ya preparó el monoplaza de Colapinto para su evento en la Ciudad.

Embed - Alpine mostró el auto que manejará Colapinto en Buenos Aires

Colapinto manejará un Lotus E20 de 2012, un modelo previo a la era híbrida de la Fórmula 1. El auto, diseñado por James Allison y equipado con un motor Renault V8, se destaca por su potencia y por el sonido característico de esa generación de monoplazas.

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Ese vehículo tiene antecedentes relevantes en la categoría: fue el que le permitió al finlandés Kimi Räikkönen volver al triunfo en 2012, tras su paso por el rally. Además, junto a Romain Grosjean, contribuyó a que Lotus finalizara cuarto en el campeonato de constructores.

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Para la exhibición en Buenos Aires, el E20 lucirá los colores actuales de Alpine, con predominio del azul y el rosa, en lugar del histórico negro y amarillo. El circuito tendrá un trazado de 2,9 kilómetros sobre las avenidas del Libertador y Sarmiento.

Entre sus características técnicas, el monoplaza cuenta con un motor V8 atmosférico de 2,4 litros, alcanza los 300 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en alrededor de 2,5 segundos.

El propio Colapinto expresó su entusiasmo en las redes sociales: "Qué locura manejar un F1 en casa. Va a ser de los mejores momentos de mi vida". Además, anticipó el impacto sonoro del vehículo: "Lo que va a sonar... Perdón vecinos".

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