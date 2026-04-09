Alpine mostró el auto con el que Colapinto correrá en Buenos Aires

Ese vehículo tiene antecedentes relevantes en la categoría: fue el que le permitió al finlandés Kimi Räikkönen volver al triunfo en 2012, tras su paso por el rally. Además, junto a Romain Grosjean, contribuyó a que Lotus finalizara cuarto en el campeonato de constructores.

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Para la exhibición en Buenos Aires, el E20 lucirá los colores actuales de Alpine, con predominio del azul y el rosa, en lugar del histórico negro y amarillo. El circuito tendrá un trazado de 2,9 kilómetros sobre las avenidas del Libertador y Sarmiento.

Entre sus características técnicas, el monoplaza cuenta con un motor V8 atmosférico de 2,4 litros, alcanza los 300 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en alrededor de 2,5 segundos.

El propio Colapinto expresó su entusiasmo en las redes sociales: "Qué locura manejar un F1 en casa. Va a ser de los mejores momentos de mi vida". Además, anticipó el impacto sonoro del vehículo: "Lo que va a sonar... Perdón vecinos".