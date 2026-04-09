La escudería Alpine presentó el monoplaza que utilizará Franco Colapinto en la exhibición prevista para el 26 de abril en territorio porteño. El evento se realizará en un circuito callejero montado en Palermo y marcará el reencuentro del piloto argentino con el público local.
Alpine mostró el auto con el que Colapinto correrá en Buenos Aires
La escudería difundió imágenes del monoplaza que usará el piloto argentino en la exhibición del 26 de abril en Palermo, donde manejará un histórico modelo con motor V8 ante el público local.