Alianza no pudo subir al Federal A: cayó derrotado en Río Cuarto

Luego de eso, Alianza no se pudo levantar y por más que hizo todo en el segundo tiempo para llegar al arco, no pudo definir. Damián Schvindt llegó a los 34 del complemento y terminó de sellar una victoria que los favoreció ampliamente. Otra vez, el Lechuzo lloró por la posibilidad que no fue. Pese a que fue un muy buen torneo para los dirigidos por Pallaroni, no pudieron festejar y se quedarán por la revancha en el Federal B.

FORMACIONES:

ALIANZA (SAN JUAN)

Jairo Díaz, Cristian García, Leandro Gobbi, Cristian Villegas, Nicolás Córdoba, Pedro Terrero, Blas Díaz Vargas, Enzo Guzman

Enzo Diaz, Matías Gonzáles, Gustavo Pereira,

SUPLENTES

Cristian Cejas, Sergio Moreno, Emiliano González, Alan Meritello, Juan Castro, Luciano Manrique, Francisco Salinas

DT: Luis Pallaroni

ATLETICO PARANA

Gustavo Vergara, Leonel López, Jonatan Paiz, Emilio Lazza, Lucas Sanabria, Damián Schvindt, Leandro Mansilla, Emanuel Romero, Mauro Ponce de León, Agustín García, Pablo Stupiski

SUPLENTES

Alejo Varisco, Gustavo Gómez, Gonzalo Abrard, Gustavo Caimer, Marcos Minetti, Leonardo Graziani, Marcos Cian

DT: Hugo Fontana

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela

Estadio: Antonio Candini