Mataron a uno de los capos narco más peligrosos y crece la violencia en las calles

Los municipios afectados con bloqueos son Mazamitla, Chapala, Zapotlanejo, Tapalpa, Zacoalco de Torres, Autlán de Navarro, Cihuatlán y Puerto Vallarta.

De acuerdo a lo que precisó el diario Informador.mx, se registraron ataques a balazos contra la Guardia Nacional en Carretera a Chapala y en San Miguel de La Paz; en Mariano Jiménez y República y Calzada del Ejército y Revolución contra policías del Estado; y en Nicolás Régules y Epigmenio González contra policías de Guadalajara.

“En estos estados se encuentran sus carreteras principales paralizadas. Había personas encapuchadas que quitaron autos a gente particular y los incendiaron, al igual que incendiaron vehículos del transporte público. En este momento, sigue habiendo distintos enfrentamientos entre civiles armados y el Ejército, policías municipales y estatales”, indicó el periodista Juan Pablo Toledo desde Jalisco en diálogo con Buena Semana (TN).

En ese sentido, señaló: “La población está sumamente preocupada y asustada. Hay personas que no saben cómo volver a sus destinos porque está todo frenado en Jalisco. La situación es bastante complicada”.

Ante la tensión, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, recomendó a los habitantes del estado no salir de sus casas, ordenó la suspensión del servicio de transporte público y cerró el aeropuerto de Puerto Vallarta.

“Lemus confirmó que Jalisco está bajo código rojo. Esto significa que las autoridades se encuentran alerta y que hacen operativos en toda la zona. No es un toque de queda, pero es una recomendación para la población”, precisó Toledo.

El gobernador también anunció a través de las redes sociales la suspensión de las clases presenciales de este lunes en Jalisco y se cancelaron todos los eventos masivos previstos para este domingo.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se expresó en redes sociales tras el operativo en Jalisco: “La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por el Ejército mexicano y la Guardia Nacional, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones. Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados”.

“Las redes sociales del Gabinete de Seguridad informan de manera permanente. En la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad. Mi reconocimiento al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Gabinete de Seguridad. Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México”, sostuvo.

El líder narco abatido tenía 59 años y era originario del municipio de Aguililla, estado occidental de Michoacán. En su juventud migró a Estados Unidos y, al volver, se unió al narcotraficante Ignacio Coronel Villarreal, conocido como “Nacho Coronel”. Cuando este último murió, Oseguera Cervantes se alió a Erik Valencia Salazar y juntos crearon el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Oseguera Cervantes era uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de US$15 millones.