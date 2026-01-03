Trump resaltó la captura de Maduro: "Fue una operación brillante"

Desde su residencia en Florida, agregó: “Hubo mucha planificación y mucha gente y militares muy buenos. Fue una operación brillante, de verdad”, dijo desde su residencia en Florida.

Cómo fue el ataque “a gran escala” contra Venezuela

El operativo comenzó cerca de las 2 de la mañana del sábado (hora local). Habitantes de Caracas reportaron fuertes explosiones en puntos clave como las bases de La Carlota y Fuerte Tiuna, además de apagones masivos y el sobrevuelo constante de helicópteros Chinook.

Trump confirmó que la incursión fue un “ataque a gran escala” coordinado con las agencias de seguridad de su país.

El objetivo principal era descabezar a la cúpula del régimen, a quienes Washington acusa formalmente de liderar el “Cártel de los Soles” y de haber convertido a Venezuela en un narcoestado.

Si bien el mandatario estadounidense confirmó que Maduro fue “capturado y sacado por aire del país”, todavía existe hermetismo sobre el destino final del dirigente chavista.

Se espera que en las próximas horas, durante una conferencia de prensa anunciada para las 11 de Miami (13 en la Argentina) en Mar-a-Lago, Trump brinde precisiones sobre el estatus legal de los detenidos y si serán trasladados a suelo norteamericano para enfrentar juicios por narcoterrorismo.

El hijo de Maduro denunció una “gravísima agresión militar” de Estados Unidos

El hijo de Nicolás Maduro, Nicolas Maduro Guerra, denunció una “gravísima agresión militar” de Estados Unidos tras los bombardeos de EE.UU. y la captura de su padre.

“Venezuela repudia y denuncia la gravísima agresión militar por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, lo que constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas en sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza”, afirmó en un posteo de Instagram.

El descargo del hijo del presidente venezolano, fue publicado junto a un comunicado oficial en el que el gobierno venezolano llama a “todas las fuerzas sociales y políticas del país a activar los planes de movilización y repudiar este ataque imperialista”.