Trump publicó fotos retocadas con IA de Groenlandia: "No hay vuelta atrás"

Asimismo, el líder norteamericano informó sobre una conversación telefónica "muy interesante" con Mark Rutte, secretario General de la OTAN sobre la cuestión. "Acordé una reunión de las distintas partes en Davos, Suiza. Como les expresé a todos, muy claramente, Groenlandia es imperativa para la seguridad nacional y mundial. No hay vuelta atrás", añadió.

image

En otro posteo, mostró una captura y agradeció un mensaje de Rutte, que decía: "Lo que ha logrado en Siria es increíble. Aprovecharé mis intervenciones en los medios de comunicación en Davos para destacar su labor allí, en Gaza y en Ucrania. Me comprometo a encontrar una solución para el problema de Groenlandia".

Por otra parte, reveló una comunicación con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien le indicó que están "totalmente de acuerdo con el tema de Siria" y pueden "hacer grandes cosas con Irán", aunque remarcó: "No entiendo qué estás haciendo con Groenlandia".

En una cuarta publicación, señaló que "sorprendentemente" su "'brillante'" aliado de la OTAN" Reino Unido "planea ceder la isla de Diego García, sede de una vital base militar estadounidense, a Mauricio, sin motivo alguno". En el mismo sentido, criticó como un "acto de gran estupidez" que las autoridades británicas cedan "territorios extremadamente importantes".

"Sin duda, China y Rusia han notado este acto de absoluta debilidad. Se trata de potencias internacionales que solo reconocen la fuerza, razón por la cual Estados Unidos, bajo mi liderazgo, goza ahora, después de tan solo un año, de un respeto sin precedentes", reflexionó sobre esa acción.

En su argumentación añadió que esa entrega territorial "se suma a una larga lista de razones de seguridad nacional por las que Groenlandia debe ser adquirida". "Dinamarca y sus aliados europeos deben HACER LO CORRECTO", concluyó.