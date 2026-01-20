Trump publicó fotos retocadas con IA de Groenlandia: "No hay vuelta atrás"
El republicano aseguró que Estados Unidos es “la única potencia que puede garantizar la paz en todo el mundo” y agregó que eso se logra “¡con fuerza!”. En sus redes sociales difundió imágenes editadas sobre la ansiada conquista.
En una vorágine de creciente tensión por las intenciones explícitas de hacerse del control de Groenlandia, Donald Trump redobló su apuesta este martes, al publicar una serie de mensajes provocadores e imágenes retocadas conInteligencia Artificial (IA) referidas a la ansiada conquista del territorio ártico. El presidente republicano aseguró que su país es "la única potencia que puede garantizar la paz en todo el mundo", agregó que eso se logra "¡con fuerza!" y puntualizó que la isla "es imperativa para la seguridad nacional, no hay vuelta atrás".
"Estados Unidos es, con diferencia, el país más poderoso del mundo. Gran parte de esto se debe a la reconstrucción de nuestras Fuerzas Armadas durante mi primer mandato, reconstrucción que continúa a un ritmo aún más acelerado. Somos la única potencia que puede garantizar la paz en todo el mundo. Y se logra, sencillamente, ¡con fuerza!", manifestó el magnate a través de su cuenta de la red Truth Social.
La serie de publicaciones incluyó dos tomas creadas con IA. En una de ellas cambió la composición del mapa estadounidense para incluirlo y, en la otra, se lo ve colocando la bandera estadounidense sobre el territorio pretendido.
Asimismo, el líder norteamericano informó sobre una conversación telefónica "muy interesante" con Mark Rutte, secretario General de la OTAN sobre la cuestión. "Acordé una reunión de las distintas partes en Davos, Suiza. Como les expresé a todos, muy claramente, Groenlandia es imperativa para la seguridad nacional y mundial. No hay vuelta atrás", añadió.
En otro posteo, mostró una captura y agradeció un mensaje de Rutte, que decía: "Lo que ha logrado en Siria es increíble. Aprovecharé mis intervenciones en los medios de comunicación en Davos para destacar su labor allí, en Gaza y en Ucrania. Me comprometo a encontrar una solución para el problema de Groenlandia".
Por otra parte, reveló una comunicación con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien le indicó que están "totalmente de acuerdo con el tema de Siria" y pueden "hacer grandes cosas con Irán", aunque remarcó: "No entiendo qué estás haciendo con Groenlandia".
En una cuarta publicación, señaló que "sorprendentemente" su "'brillante'" aliado de la OTAN" Reino Unido "planea ceder la isla deDiego García, sede de una vital base militar estadounidense, a Mauricio, sin motivo alguno". En el mismo sentido, criticó como un "acto de gran estupidez" que las autoridades británicas cedan "territorios extremadamente importantes".
"Sin duda, China y Rusia han notado este acto de absoluta debilidad. Se trata de potencias internacionales que solo reconocen la fuerza, razón por la cual Estados Unidos, bajo mi liderazgo, goza ahora, después de tan solo un año, de un respeto sin precedentes", reflexionó sobre esa acción.
En su argumentación añadió que esa entrega territorial "se suma a una larga lista de razones de seguridad nacional por las que Groenlandia debe ser adquirida". "Dinamarca y sus aliados europeos deben HACER LO CORRECTO", concluyó.