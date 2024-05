Trump habló tras ser condenado: "La causa fue armada por Biden"

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump prometió que apelará el veredicto en su contra por sobornar a una actriz porno y acusó al mandatario Joe Biden de haber organizado la causa. ”Fue muy injusto... no nos permitieron traer a testigos, no nos permitieron hablar, no nos permitieron hacer nada”, afirmó el líder republicano en un discurso en la Trump Tower de Manhattan.