Trump anunció que Venezuela le entregará petróleo a Estados Unidos

Asismismo, indicó que “He solicitado al Secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. Se transportará en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos".

El anuncio de Trump se concretó apenas tres días después de los ataques de las fuerzas estadounidenses sobre Caracas, que terminaron con la detención de Maduro y su posterior traslado a Nueva York, donde será juzgado por presuntos delitos vinculados al narcotráfico.

El mandatario estadounidense negoció rápidamente con Delcy Rodríguez, exvicepresidenta, quien asumió en reemplazo de Maduro -con su visto bueno- y que además se desempeña como ministra de Hidrocarburos.

Las autoridades venezolanas tenían almacenados millones de barriles de petróleo, pero no podía exportarlos a raíz del bloqueo que el propio Trump había impuesto desde mediados de diciembre del año pasado.