Trump: "A Irán le quedan 48 horas para llegar a un acuerdo con EEUU"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el hecho no interfiere en las negociaciones con Irán para un alto al fuego en la región. A su vez, propuso aumentar el gasto en defensa hasta alcanzar la cifra récord de USD 1,5 billones para el próximo año fiscal.

Este sábado por la madrugada, un ataque contra el centro de Israel dejó una persona herida tras el impacto de un misil balístico iraní con munición de racimo. En respuesta, las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI) bombardearon sistemas de defensa aérea y emplazamientos de misiles en la capital persa.