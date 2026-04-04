Trump: "A Irán le quedan 48 horas para llegar a un acuerdo con EEUU"

El régimen iraní derribó este viernes un caza estadounidense F-15E Strike Eagle en su territorio, el primer incidente de este tipo desde el inicio de la guerra en Medio Oriente. De los dos tripulantes, uno fue rescatado, mientras que el otro permanece desaparecido, lo que desencadenó una intensa operación de búsqueda.
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“El tiempo se está acabando (...) antes de que todo el infierno caiga sobre ellos”, advirtió el presidente norteamericano