Reino Unido reconoció formalmente a Palestina como Estado

A través de un video publicado en redes sociales, el jefe de Gobierno británico señaló: “Ante el creciente horror en Oriente Medio, actuamos para mantener viva la posibilidad de la paz y una solución de dos Estados. Esto significa un Israel seguro y protegido junto a un Estado palestino viable”.

El reconocimiento británico se dio en coordinación con otros países como Canadá y Australia, y se espera que en los próximos días se sumen Fracia y Portugal.“Es un paso necesario para preservar la solución de dos Estados, dada la insostenible naturaleza de la situación actual”, plantearon.

Los comunicados de Canadá y Australia se hicieron públicos casi en simultáneo con el mensaje que brindó el primer ministro británico, Keir Starmer.

El primer ministro canadiense, Mark Karney, fue el encargado de hacer el reconocimiento. Lo hizo antes de partir hacia Nueva York, donde se reunirá este mismo domingo con el secretario general de la ONU, António Guterres, y posteriormente participará en la Asamblea General del organismo.

Carney justificó la decisión de reconocer a Palestina porque “el actual gobierno israelí trabaja de manera metódica para impedir que llegue a establecerse un Estado palestino” con “una política implacable de expansión de asentamientos en Cisjordania” y la invasión de la Franja de Gaza, “que ha provocado una hambruna devastadora y evitable en violación del derecho internacional”.

“La política declarada del actual gobierno israelí es que ‘no habrá un Estado palestino’”, añadió Carney, quien ofreció su asociación para construir la promesa de un futuro pacífico tanto para el Estado de Palestina como para el Estado de Israel.

Las autoridades canadienses también indicaron que la Autoridad Palestina se ha comprometido a realizar reformas democráticas “y la desmilitarización del Estado palestino”.

Antes del anuncio oficial, funcionarios canadienses de alto rango indicaron en una sesión informativa con periodistas que confían en que Israel no tomará represalias contra Canadá por el reconocimiento de Palestina. Pero añadieron que el país norteamericano “está preparado para todas las contingencias”

También se adhirió a este reconocimiento Australia, a través de su primer ministro, Anthony Albanese, quien aseguró que reconoce “las legítimas y prolongadas aspiraciones del pueblo de Palestina de tener un Estado propio”.

“El acto de reconocimiento de hoy refleja el compromiso de larga data de Australia con una solución de dos Estados, que siempre ha sido el único camino hacia una paz y seguridad duraderas para los pueblos israelí y palestino”, agregó el ejecutivo.